Аналитики Института изучения войны проанализировали последние взрывы в Крыму. Эксперты подчеркнули, что Украине удается успешно обходить российские системы ПВО.
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Что продемонстрировали последние взрывы в Крыму
В ISW отметили, что в последние несколько дней украинские военные проводят ударную кампанию, атакуя военные объекты на территории оккупированного Крыма. Да, в ночь на 6 января в Саках под ударом оказался аэродром оккупантов. В Институте изучения войны отмечают, что поразили административное здание на аэродроме. Хотя оккупанты и заявляли о якобы "всех сбитых целях", впрочем, реальные последствия совсем другие. Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал спутниковый снимок, демонстрирующий, какие объекты на аэродроме оказались под ударом.
Кроме того, 4 января Силы обороны нанесли успешный удар по воинской части возле Евпатории. Там украинские защитники уничтожили радиолокационную систему противовоздушной обороны и центра связи. Взрывы раздавались также и на других военных объектах на временно оккупированном полуострове.
Эти сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели. Связанный с Кремлем известный российский военный блоггер сообщил, что Силы обороны наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом,
– отметили в ISW.
Однако в Институте изучения войны пока не берутся оценивать цель текущей кампании украинских военных. Аналитики в отчете добавили, что летом 20233 Силы обороны также наносили удары по российской военной инфраструктуре на оккупированном полуострове. В результате Силам обороны удалось несколько ослабить возможности оккупантов в Крыму.
Вероятна гибель Герасимова при взрывах в Крыму
- В российских СМИ стали появляться сообщения о том, что якобы после мощных взрывов в Крыму 4 января погиб начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Однако в Украине пока такую информацию не подтверждают.
- В частности, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что не располагает информацией, подтверждающей ликвидацию Герасимова. Андрей Юсов также добавил, что россияне уже не в первый раз распространяют неподтвержденные сообщения о "смерти" какого-нибудь чиновника.
- Эксперты добавляют, что не стоит серьезно воспринимать заявления о якобы "смерти" Герасимова. Враг коварен и такие сообщения могут быть частью ИПСО, поскольку российскому генералу нет смысла ехать во временно оккупированный Крым, потому что главный южный командный пункт захватчиков расположен в Ростове-на-Дону.