У відповіді на запитання про потреби української ППО генерал Брідлав констатував, що Україна використовує надані Заходом системи з розумом, але для захисту всієї території країни потрібно значно більше установок. Він наголосив на важливості датчиків, радарів та систем управління, які зроблять оборону більш стійкою.

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Україна потребує більше ППО

Як зазначив Брідлав, надані Україні системи ППО з боку Заходу є ефективними, але їх кількість недостатня для охоплення всієї території нашої держави. Він закликав до збільшення поставок не лише зброї, а й датчиків, радарів та систем управління.

Ми недостатньо дали Україні. Ми повинні дати українцям більше можливостей... Скажімо, F-16 ефективніші, коли підключені до сенсорів та мережі управління, які дають їм змогу визначити, звідки летить ракета,

– сказав Брідлав.

Водночас генерал наголосив: Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вона має.

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