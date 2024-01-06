У 2023 українські сили знищили 3800 повітряних цілей, які запускала країна – агресорка.

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Скільки ворожих ракет і дронів не досягли цілі

В оборонному відомстві наголосили, що наші захисники проробили неймовірну роботу. Так, вони ліквідували:

887 крилатих ракет;

15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал";

41 інша балістична ракета;

2691 БПЛА "Шахед";

35 безпілотників Lancet;

131 Орлан та інші безпілотники.

Також Міноборони подякувало союзникам за зміцнення української протиповітряної оборони.

Чи може бути дефіцит ракет до систем ППО Patriot

Юрій Ігнат прокоментував статті у західних ЗМІ, у яких йдеться про те, що з постачання ракет до ППО Patriot можуть виникнути проблеми.

За словами речника, в Україні був, є і буде завжди дефіцит ракет, оскільки Росія атакує нашу країну великою кількістю повітряних засобів, часом цифра випущених безпілотників за добу сягає сотні. Тому, зазначив речник, керівництво країни просить у партнерів поповнювати запаси ракет до ППО після того, як Україна відбила якийсь масований повітряний напад.

Водночас Ігнат зауважив, що Україна не може тримати у себе величезний запас ракет, оскільки ворог довідається про їх місцерозміщення.

Військовий додав, що наша держава постійно потребує поповнювати ті ракети, які вона витрачає. Ця тема наразі стоїть гостро, наголосив Ігнат.