У 2023 українські сили знищили 3800 повітряних цілей, які запускала країна – агресорка.
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Скільки ворожих ракет і дронів не досягли цілі
В оборонному відомстві наголосили, що наші захисники проробили неймовірну роботу. Так, вони ліквідували:
- 887 крилатих ракет;
- 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 41 інша балістична ракета;
- 2691 БПЛА "Шахед";
- 35 безпілотників Lancet;
- 131 Орлан та інші безпілотники.
Також Міноборони подякувало союзникам за зміцнення української протиповітряної оборони.
Чи може бути дефіцит ракет до систем ППО Patriot
Юрій Ігнат прокоментував статті у західних ЗМІ, у яких йдеться про те, що з постачання ракет до ППО Patriot можуть виникнути проблеми.
За словами речника, в Україні був, є і буде завжди дефіцит ракет, оскільки Росія атакує нашу країну великою кількістю повітряних засобів, часом цифра випущених безпілотників за добу сягає сотні. Тому, зазначив речник, керівництво країни просить у партнерів поповнювати запаси ракет до ППО після того, як Україна відбила якийсь масований повітряний напад.
Водночас Ігнат зауважив, що Україна не може тримати у себе величезний запас ракет, оскільки ворог довідається про їх місцерозміщення.
Військовий додав, що наша держава постійно потребує поповнювати ті ракети, які вона витрачає. Ця тема наразі стоїть гостро, наголосив Ігнат.