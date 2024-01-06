Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що країни, які постачають Україні системи ППО, виконують свої зобов'язання постійно і системно. Зокрема, до систем Patriot одразу формуються пакети ракет, які розраховані на велику кількість пострілів.

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Всі Patriot в Україні на місці

Він запевнив, що дефіциту ракет для системи Patriot не буде – як повідомляють деякі видання.

Росіяни ж стверджують, що "знищили декілька ППО Patriot", а для тих, що залишилися нібито в Україні немає боєприпасів.

Розчарую тих, хто радіє з цього приводу, особливо в Росії. Ракети для Patriot будуть поступати Україні з різних арсеналів – з США, Великобританії, Німеччини чи з інших країн, які мають ці ракети і по системі забезпечення сьогодні працюють з Україною,

– зазначив генерал української армії.

Також щодо буцімто "знищення Patriot" Росією. За словами Маломужа, всі Patriot в Україні на місці. Вони зашифровані та замасковані, а також маневрують для того, щоб ворог не мав можливості виявити їх під час тестових ударів – чи ракетами, чи "Шахедами". Всі ці моменти враховуються, зокрема, яка буде логістика постачання.

Зверніть увагу! Постачання 9 батарей ЗРК Patriot (по 4 пускові установки на батарею) коштує приблизно 9 мільярдів доларів.

Проте може виникнути проблема щодо недостатнього фінансування майбутніх постачань саме із США, а не з інших країн. Але ці питання наприкінці січня – початку лютого уже фактично на порядку денному. Україна проводить переговори із республіканцями і демократами, і зрозуміло Білий дім вже відпрацював модель і фінансування, і поставок.

"Дефіциту ракет до Patriot не буде. Ми це передбачили. Немає формату масового постачання ракет – вони надаються якраз і під удари Росії, щоб ЗСУ могли виявляти, або для складування їх в якихось місцях. Триває закритий, але системний, логістичний процес", – пояснив Микола Маломуж.

Що відомо про надання Україні ракет до систем Patriot від США