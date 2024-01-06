В 2023 году украинские силы уничтожили 3800 воздушных целей, которые запускала страна – агрессорка.

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Сколько вражеских ракет и дронов не достигли цели

В оборонном ведомстве отметили, что наши защитники проделали невероятную работу. Так, они ликвидировали:

887 крылатых ракет;

15 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

41 другая баллистическая ракета;

2691 БПЛА "Шахед";

35 беспилотников Lancet;

131 Орлан и другие беспилотники.

Также Минобороны поблагодарило союзников за укрепление украинской противовоздушной обороны.

Может ли быть дефицит ракет к системам ПВО Patriot

Юрий Игнат прокомментировал статьи в западных СМИ, в которых говорится, что по поставкам ракет в ПВО Patriot могут возникнуть проблемы.

По словам спикера, в Украине был, есть и будет всегда дефицит ракет, поскольку Россия атакует нашу страну большим количеством воздушных средств, иногда цифра выпущенных беспилотников в сутки достигает сотни. Поэтому, отметил представитель, руководство страны просит у партнеров пополнять запасы ракет в ПВО после того, как Украина отразила массированное воздушное нападение.

В то же время Игнат отметил, что Украина не может держать у себя огромный запас ракет, поскольку враг узнает об их месторасположении.

Военный добавил, что наше государство постоянно нуждается в пополнении тех ракет, которые оно тратит. Эта тема сейчас стоит остро, подчеркнул Игнат.