Повітряна тривога через атаку "Шахедами" тривала понад 5 годин. Наразі відомо, що один з ворожих БпЛА вручив у будинок в Дніпрі.

До теми Там мешкали 22 родини: у Дніпрі "Шахед" влучив у будинок

Ворог вкотре атакував "Шахедами"

У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Традиційно ворог запустив дрони-камікадзе з району Приморсько-Ахтарськ у Росії. Окрім того, росіяни також завдали удару трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Окупанти спрямували більшість безпілотників на Південь та Схід України. Сили та засоби ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей. Загалом, українським захисникам вдалося ліквідувати 21 "Шахед".



Сили ППО збили 21 БпЛА / Інфографіка Повітряних сил

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.