Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Окупанти вдарили по Покровському районі: загинули 11 людей, серед них 5 – діти

Окрім того, людей просять довіряти тільки інформації з офіційних джерел. Окупанти ведуть активну інформаційну війну й атакують Україну не тільки дронами та ракетами, але й фейками.

20:42 Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях: Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська.

20:22 Також небезпека поширилася на Дніпропетровську та Запорізьку області.

20:20 Захисники українського неба попередили про загрозу для Херсонської та Миколаївської областей.

20:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запустив "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська.

Росія атакувала Покровський район

Російські окупанти 6 січня атакували Покровський район. Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що ворог вбив 10 людей. Серед них – діти. Загарбники вдарили по Покровську ракетами С-300. Український лідер наголосив, що ворог атакував житловий сектор.