Он заявил, что Германию и Евросоюз ждут "настоящие проблемы с безопасностью", если Россия выиграет войну, которую начала в Украине. Поэтому Берлин должен помочь Киеву.
Важно Германия определила приоритеты: у Зеленского объяснили, почему Берлин до сих пор не передал Taurus
Даст возможность Украине защититься
Для Германии единственный выход, по мнению Зедера, предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Премьер Баварии уверен, что это оружие предоставило бы возможность Украине "защититься от постоянных атак беспилотников и ракет".
Это единственный шанс для Украины обрести свое мужество и не дать России победить,
– подчеркнул Маркус Зедер.
TaurusЭто мощные крылатые ракеты воздушного базирования совместного производства Германии и Швеции являются аналогом Storm Shadow/SCALP-EG, которые производятся вместе Великобританией и Францией. Однако в отличие от них у Taurus есть только один вариант дальности – более 500 километров.
Премьер Баварии также призвал к серьезному обновлению Бундесвера.
В то же время мы должны расширить нашу стопроцентную обороноспособность,
– отметил он.
По словам Зедера, вооруженным силам Германии срочно нужны танки, артиллерия и "собственная армия дронов".
Что известно о предоставлении ракет Taurus Украине
- В Бундестаге растет давление на правительство Германии о предоставлении нашей стране этих ракет. Это решение поддержали представители партий в парламенте Бундестага по обороне. Также к их мнению присоединились спикер по вопросам обороны от партии "зеленых" Сара Нанни и эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер.
- Политики считают, что Taurus является очень эффективным оружием по уничтожению структур поставок и управления в тылу у российской армии.
- В то же время представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт после обстрелов Украины 29 декабря и 2 января заявил, что Киеву не стоит ожидать на поставку ракет Taurus в ближайшее время.
- Также, отвечая на вопросы журналистов о позиции правительства Германии по предоставлению Украине дальнобойных ракет, Хебестрайт подчеркнул, что Берлин "пока не поставляет Украине Taurus, но внимательно следит за развитием ситуации".