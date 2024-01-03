Експерти аналізують останні удари Росії, відзначаючи збільшення збитих "Шахедів" та "Кинджалів" за останні дні. Це свідчить про ефективність української ППО та необхідність продовження західної допомоги.

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Західна допомога – ключ до успішної оборони

В ISW підкреслюють, що припинення західної підтримки може призвести до просування Росії на захід, аж до кордонів НАТО. Україна може зіткнутися з необхідністю нормувати свої ППО ресурси, що зробить вразливими певні райони на фронті.

Західна допомога Україні залишається надзвичайно важливою, оскільки російські сили, ймовірно, продовжуватимуть експериментувати та винаходити нові способи уникнення української ППО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає до прискорення поставок ППО та боєприпасів, а також до надання Україні бойових безпілотників та ракет дальньої дії. Західні лідери засуджують російські удари та підкреслюють необхідність зміцнення української протиповітряної оборони.

"Україні, можливо, доведеться нормувати свої ракети ППО в умовах зменшення західної допомоги, щоб захистити цілі, які вона вважає найважливішими. Своєю чергою, це може призвести до відкриття критичної лінії фронту в певних районах", – пишуть в ISW з посиланням на The Telegraph.

В умовах постійної загрози Україна та її союзники стикаються з викликом забезпечення сталої та ефективної оборони. Постійна підтримка Заходу відіграє одну з ключових ролей у збереженні української незалежності та стримуванні агресії Росії.

Найкращі друзі України

Хоч і 2023 рік видався складним, однак було чимало політиків з різних держав, які на партнерських засадах відстоювали наші інтереси. Політолог Микола Давидюк розповідав 24 Каналу, що, звісно, президент США Джо Байден був лідером у підтримці України.

Крім нього, слід відзначити таких політиків:

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте;

ексміністр оборони Британії Бен Воллес;

експрем'єр Британії Борис Джонсон.

Якою буде ситуація наприкінці 2024 року – буде видно. Варто очікувати на певні зміни, оскільки цей рік буде наймасштабнішим з електорального погляду.

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Пів планети голосуватиме та обиратиме собі владу. Зокрема, підуть на вибори громадяни США, Індії, Тайваню, Пакистану, Південного Судану: загалом – близько 40 держав.