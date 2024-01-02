На цьому наголосив 2 січня Володимир Зеленський, спілкуючись з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком. У телефонній розмові лідери обговорили посилення української ППО.
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Росія продовжує терор
Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів,
– зазначив Володимир Зеленський.
Він також висловив подяку за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії у міцність української ППО. Зокрема, йдеться про радари, передові протидронові системи, а також ракети. Крім того, президент і прем'єр обговорили продовження оборонної співпраці. Вона буде з наголосом на подальше посилення ППО, а також далекобійних можливостей Збройних Сил України. А ще у забезпеченні інших нагальних потреб нашої держави як в озброєнні, так і боєприпасах.
Глава держави також додав, що відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України у межах вільнюської декларації країн "Великої сімки". Володимир Зеленський підкреслив, що її мають якомога швидше фіналізувати. Власне, вони доручили командам зробити це.
Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру,
– додав президент.
2 січня знищили 72 повітряні цілі
- У ніч проти 2 січня та зранку того ж дня російські військові повторили масовану мішану атаку. Подібну вони робили напередодні Нового року – 29 грудня 2023 року.
- Під обстріл потрапили об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні, а також військові об'єкти. А основним напрямком удару стала столиця нашої держави.
- Так, у першій хвилі ворог бив "Шахедами". Зафіксували пуск 35 дронів-камікадзе. Всі вдалося знищити протиповітряною обороною.
- А вже зранку російські загарбники з 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування. Мовиться про Х-101/Х-555/Х-55.
- Також ворог атакував десятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Їх окупанти випустили з винищувачів МіГ-31К.
- Крім того, росіяни з моря запустили три крилаті ракети "Калібр", а з півночі – 12 ракет типу "Іскандер-М" / С-300 / С-400, які летіли по балістичній траєкторії. Зафіксований також пуск чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П з літаків тактичної авіації.
- Загалом ворог використав 99 ракет різних типів. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вдалося знищити 72 повітряні цілі. Мовиться про 10 "Кинджалів", 59 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а також 3 крилаті ракети морського базування "Калібр".