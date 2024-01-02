Водночас наслідки були б жахливими, якби наша держава не мала можливості збивати російські "Кинджали". Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Залужний сказав, що було б, якби "Кинджали" досягли своєї мети

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що цього Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це вдалося зробити за допомогою системи Patriot, яку нашій державі надали західні партнери.

Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними,

– наголосив генерал.

Залужний також подякував нашим партнерам за засоби протиповітряної оборони. Водночас він застеріг, що немає підстав вважати, що ворог зупиниться на цій атаці, тому нашій державі потрібно більше систем ППО та ПРО і боєприпасів до них.

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