Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що також росіяни полюють й на інші засоби ППО. Він додав, що мовиться про ЗРК SAMP/T та IRIS-T. Зазначимо, що окупанти застосували бомбардувальники Ту-95МС, а згодом – винищувачі МіГ-31К.

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"Вони зараз намагаються дістатись-таки до Patriot. Це – головна (мета – 24 Канал). Якщо є військова мета, то лише така. І взагалі, до засобів ППО", – припустив Криволап.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Авіаційний експерт зауважив, що, якщо аналізувати минулу атаку ворога 29 грудня, то тоді окупанти запустили 1 ракету Х-59. Після неї вони випустили 4 ракети Х-31П, які вражають радіолокаційні станції. Коли ворог скидає з літака неподалік від лінії зіткнення ракету Х-59, можуть почати працювати додаткові засоби ППО.

Вони вмикаються. Х-31П наздоганяє там, намагається збити наші системи ППО. За допомогою "Кинджалів" вони хочуть все ж таки дібратися до SAMP/T чи IRIS-T, адже ці системи показують високі ступені ураження,

– переконаний Костянтин Криволап.

Яка тактика ворога

Уся тактика росіян передбачувана та зрозуміла. Спочатку вони запускають дрони-камікадзе, які виявляють засоби ППО. Згодом вони гатять крилатими ракетами, які намагаються прорватися.

"ППО виснажується тоді, коли мобільні групи пропускають "Шахеди" й починають працювати більше ракетами ближнього, середнього радіуса дії. Уже потім, коли досить виснажена ППО, коли пройшли крилаті ракети, їх наздоганяють "Кинджали" або "Іскандери-М", – сказав авіаційний експерт.

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