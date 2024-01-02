Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що також росіяни полюють й на інші засоби ППО. Він додав, що мовиться про ЗРК SAMP/T та IRIS-T. Зазначимо, що окупанти застосували бомбардувальники Ту-95МС, а згодом – винищувачі МіГ-31К.
До теми Накопичували кілька місяців: якими ракетами Росія може далі атакувати Україну
"Вони зараз намагаються дістатись-таки до Patriot. Це – головна (мета – 24 Канал). Якщо є військова мета, то лише така. І взагалі, до засобів ППО", – припустив Криволап.
Авіаційний експерт зауважив, що, якщо аналізувати минулу атаку ворога 29 грудня, то тоді окупанти запустили 1 ракету Х-59. Після неї вони випустили 4 ракети Х-31П, які вражають радіолокаційні станції. Коли ворог скидає з літака неподалік від лінії зіткнення ракету Х-59, можуть почати працювати додаткові засоби ППО.
Вони вмикаються. Х-31П наздоганяє там, намагається збити наші системи ППО. За допомогою "Кинджалів" вони хочуть все ж таки дібратися до SAMP/T чи IRIS-T, адже ці системи показують високі ступені ураження,
– переконаний Костянтин Криволап.
Яка тактика ворога
Уся тактика росіян передбачувана та зрозуміла. Спочатку вони запускають дрони-камікадзе, які виявляють засоби ППО. Згодом вони гатять крилатими ракетами, які намагаються прорватися.
"ППО виснажується тоді, коли мобільні групи пропускають "Шахеди" й починають працювати більше ракетами ближнього, середнього радіуса дії. Уже потім, коли досить виснажена ППО, коли пройшли крилаті ракети, їх наздоганяють "Кинджали" або "Іскандери-М", – сказав авіаційний експерт.
Ракетна атака 2 січня: коротко
- Росіяни 2 січня масовано обстріляли Україну. Ворог атакував промислові та військові об'єкти, а також – цивільну та критичну інфраструктуру. Основним напрямком удару для росіян була столиця.
- За попередніми даними, окупанти випустили по Україні 99 ракет різних типів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 72 із них збили українські військові.
- Так, знищили 10 із 10 "Кинджалів", 3 із 3 крилатих ракет "Калібр" та 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Окрім того, окупанти запустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П. А ще – застосували 12 ракет типу "Іскандер-М"/С-300/С-400, які летіли за балістичною траєкторією.
- У Києві пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 43 людини. Є 2 загиблих. У деяких районах столиці не було світла та водопостачання.
- Унаслідок ракетних ударів по Харкову загинула 91-річна жінка. Також відомо про 52 постраждалих. Серед них є діти. У центральній частині міста щонайменше 6 ракетних ударів. Пошкоджено багатоповерхівки, господарські споруди, аптеки, кафе, магазини та автомобілі.