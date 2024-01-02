Об этом заявил 2 января Владимир Зеленский, общаясь с британским премьер-министром Риши Сунаком. В телефонном разговоре лидеры обсудили усиление украинского ПВО.
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Россия продолжает террор
Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов,
– отметил Владимир Зеленский.
Он также выразил благодарность за существенный и разносторонний вклад Великобритании в мощь украинского ПВО. В частности, речь идет о радарах, передовых противодроновых системах, а также ракетах. Кроме того, президент и премьер обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Оно будет с акцентом на дальнейшее усиление ПВО, а также дальнобойных возможностей Вооруженных Сил Украины. А еще в обеспечении других неотложных потребностей нашего государства как в вооружении, так и боеприпасах.
Глава государства также добавил, что отметили производительную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран "Большой семерки". Владимир Зеленский подчеркнул, что ее должны как можно скорее финализовать. Собственно они поручили командам сделать это.
Также скоординировали позиции по Украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира,
– добавил президент.
2 января уничтожили 72 воздушные цели
- В ночь на 2 января и утром того же дня российские военные повторили массированную смешанную атаку. Подобную они делали в канун Нового года – 29 декабря 2023 года.
- Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские, а также военные объекты. Основным же направлением удара стала столица нашего государства.
- Да, в первой волне враг бил "Шахедами". Зафиксировали пуск 35 дронов-камикады. Все удалось уничтожить противовоздушной обороной.
- А уже с утра российские захватчики из 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования. Речь идет о Х-101/Х-555/Х-55.
- Также враг атаковал десятью аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Их оккупанты выпустили из истребителей МиГ-31К.
- Кроме того, россияне с моря запустили три крылатые ракеты "Калибр", а с севера – 12 ракет типа "Искандер-М"/С-300/С-400, летевших по баллистической траектории. Зафиксирован также пуск четырех противорадиолокационных ракет Х-31П из самолетов тактической авиации.
- Всего враг использовал 99 ракет разных типов. Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины, удалось уничтожить 72 воздушные целией. Речь идет о 10 "Кинжалах", 59 крылатых ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а также 3 крылатых ракетах морского базирования "Калибр".