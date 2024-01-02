Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Назвавши свій топ прихильників України, він також висловив переконання, що лише ті, хто відверто допомагають Владіміру Путіну, заслуговують на засудження.

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Найбільш проукраїнські політики Заходу

Першість у підтримці України у 2023 році однозначно належить Джозефу Байдену. За ним іде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери держав-партнерів України:

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте;

ексміністр оборони Британії Бен Воллес та експрем'єр Борис Джонсон.

"Олаф Шольц приємно здивував: порядний і класний політик, який виявився антиподом Ангели Меркель, що працювала на Владіміра Путіна. (Протягом 2023 року – 24 Канал) Німеччина вийшла в лідери за фінансовою допомогою та вдвічі збільшила військову допомогу", – нагадав Давидюк.

Водночас свої зусилля в допомозі Україні дещо зменшили президент Франції Еммануель Макрон та президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Хто є "антигероями" рейтингу

Серед головних "лиходіїв" для України в міжнародній політиці беззаперечне перше місце утримує Віктор Орбан. На другому місці – новообраний прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який має помітні антипатії до України. Також в переліку "антигероїв" для України перебувають ті поляки зі спілок перевізників та фермерів, які почали блокаду польсько-українського кордону.

"Ці покидьки, які бачили, як на кордоні вмирають люди, а Україна – втрачає мільярди доларів… До "негативу" (в блокуванні кордону – 24 Канал) я можу віднести тільки тих, хто працював з Путіним. Спілки – працювали, а Анджей Дуда з Матеушем Моравецьким – ні", – пояснив політолог.

Хто ще допомагав Україні