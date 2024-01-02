Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Назвав свой топ сторонников Украины, он также выразил убеждение, что только те, кто откровенно помогают Владимиру Путину, заслуживают осуждения.

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Наиболее проукраинские политики Запада

Первенство в поддержке Украины в 2023 году однозначно принадлежит Джозефу Байдену. За ним следует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, а также лидеры стран-партнеров Украины:

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Испании Педро Санчес;

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

экс-министр обороны Британии Бен Уоллес и экс-премьер Борис Джонсон.

"Олаф Шольц приятно удивил: порядочный и классный политик, который оказался антиподом Ангелы Меркель, работавшей на Владимира Путина. (В течение 2023 года – 24 Канал) Германия вышла в лидеры по финансовой помощи и вдвое увеличила военную помощь", – напомнил Давыдюк.

В то же время, свои усилия в помощи Украине несколько уменьшили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кто является "антигероями" рейтинга

Среди главных "злодеев" для Украины в международной политике безоговорочное первое место удерживает Виктор Орбан. На втором месте – новоизбранный премьер Словакии Роберт Фицо, у которого есть заметные антипатии к Украине. Также в списке "антигероев" для Украины находятся поляки из союзов перевозчиков и фермеров, начавшие блокаду польско-украинской границы.

"Эти отброски, которые видели, как на границе умирают люди, а Украина – теряет миллиарды долларов… К "негативу" (в блокировании границы – 24 Канал) я могу отнести только тех, кто работал с Путиным. Союзы – работали, а Анджей Дуда с Матеушем Моравецким – нет", – объяснил политолог.

Кто еще помогал Украине