Еще раньше Украине удалось перевезти через границу сотни грузовиков, в том числе используя железнодорожный транспорт. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, отметив, что ситуация до сих пор непростая.

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Почему блокировка выгодна для России

Наше государство находится на пути вступления в ЕС. Европейская комиссия уже направила требования, которые Верховная Рада должна принять в следующем году. Среди них много тех, что касаются сельского хозяйства.

Предыдущие польские власти способствовали тому, чтобы фермеры думали, будто их продукция подешевела через Украину. Люди были перенасыщены этой темой. Но даже при блокировке фермеры не получили большей цены, потому что все это были только политические манипуляции,

– сказал народный депутат.

Он выразил надежду, что новые власти Польши не будут манипулировать мнением фермеров, а наоборот выступят с заявлениями, чтобы совместно с украинцами переходить на новые рынки. К примеру, поставлять продовольствия на рынки Африки либо Азии. Ведь пока происходит блокировка, Украина не может поставлять 5 – 6 миллионов тонн ежемесячно.

"Этим пользуются в России, которая уже поставила более 600 тысяч тонн в Египет и более полутора миллиона тонн в другие страны. Это могли бы сделать мы вместе с польскими коллегами. Поэтому блокировка играет только на руку России", – подчеркнул Дмитрий Соломчук.

Действительно ли польские фермеры теряют средства

Организаторы акций протеста используют риторику о том, что они якобы оберегают свой рынок от "украинских аграрных олигархов". Однако все это манипуляция, ведь цены – мировые, а на рынок влияют США, Бразилия, Аргентина, то есть крупные производители. Польские и украинские фермеры никак не могут изменить ситуацию.

Это фейк, который используют политики. Трагической ситуации у польских фермеров вообще нет. Если проанализировать 2022 год, то в их агроструктуре были самые большие прибыли за последние 20 лет,

– заметил депутат.

В 2023 году зерно действительно подешевело, но это произошло не только в Польше, но и во всем мире. Следовательно, очевидно, что никто не будет покупать у польских фермеров товар по другим ценам, если такой же товар есть у немцев, французов или бельгийцев.

Польским фермерам не на что жаловаться, ведь у них большая европейская поддержка. Всем членам ЕС нужно соблюдать правила организации, потому что они получают миллиарды евро дотаций для ведения бизнеса,

– подчеркнул Соломчук.

Следовательно, нужно ожидать четких решений от ЕС, ведь ситуация, когда одна страна блокирует внешнюю границу Европейского Союза, – не приемлема. Сразу возникает вопрос, почему не выполняются решения и директивы Брюсселя.

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