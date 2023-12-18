На украинско-польской границе продолжаются протесты польских перевозчиков. Польская сторона снова заблокировала проезд грузовиков через "Дорохуск — Ягодын".
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Будут пропускать 1 грузовик
Сегодня, 18 декабря, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорохуск — Ягодын". Информация о начале поступила от Пограничной стражи Республики Польша.
Пропускать планируют только по 1 грузовому автомобилю в час. В то же время будут пропускать также транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты.
Кроме того, планируют пропускать автобусы.
Работает электронная очередь
Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин рассказал, что на КПП "Ягодын" работает электронная очередь.
Она действует для пустых грузовиков.
Как решить проблему на польско-украинской границе
- Польские перевозчики снова начнут блокаду границы с Украиной. Было бы хорошо, если бы Еврокомиссия начала жестче действовать на такие меры, но они пока отстраняются. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, прокомментировав ситуацию на польско-украинской границе.
- Польша и Украина являются демократиями, поэтому для разблокировки границы придется проходить соответствующие процедуры. Это требует большего времени. Все должно произойти по закону.
- Блокировка границы с Украиной влияет и на другие государства. Например, немецкие производители не получают изолированные провода и свечи зажигания, которые используют для производства автомобилей. Это усилит давление на Польшу.