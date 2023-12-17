Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав ситуацию на польско-украинской границе.

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Польша и Украина – демократии, поэтому для разблокирования границы придется проходить соответствующие процедуры. Это требует большего времени. Все должно идти по закону.

У меня также отчасти была надежда, что удастся быстро решить проблему. Не вышло. Это не значит, что Туск и правительство будут поддерживать протестующих. В целом, протестующие своими действиями вредят не только Украине, но и подрывают европейское законодательство. Ведь фактически они создают так называемое квазиколичественное ограничение, которое запрещено европейским законодательством. Тут выходит, что страна ЕС подрывает законодательство ЕС,

– сказал Ус.

Блокировка границы с Украиной влияет и на другие государства. Например, немецкие производители не получают изолированные провода и свечи зажигания, которые используют для производства автомобилей. Это усилит давление на Польшу.

Еврокомиссия отстранилась

Как отметил Ус, к сожалению, Еврокомиссия пока абстрагируется от этой ситуации. Так же там не всегда должным образом реагируют на действия той же Венгрии, которая регулярно "вставляет палки в колеса" Украине.

С той же Венгрией мы ни разу не слышали от ЕС, что есть процедура отстранения от права на голос. Это вопрос к ЕС и к институций ЕС. Почему они воздерживаются от законных средств воздействия? Почему они не хотят идти на обострение? Если есть определенный инструментарий, то нужно им пользоваться,

– подчеркнул Ус.

Есть надежда, что ситуация на границе решится в пользу Украины. Хоть и законный путь будет длиннее, но он поможет легально завершить эти протесты.

Ситуация на границе с Польшей: коротко