Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав ситуацию на польско-украинской границе.
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Польша и Украина – демократии, поэтому для разблокирования границы придется проходить соответствующие процедуры. Это требует большего времени. Все должно идти по закону.
У меня также отчасти была надежда, что удастся быстро решить проблему. Не вышло. Это не значит, что Туск и правительство будут поддерживать протестующих. В целом, протестующие своими действиями вредят не только Украине, но и подрывают европейское законодательство. Ведь фактически они создают так называемое квазиколичественное ограничение, которое запрещено европейским законодательством. Тут выходит, что страна ЕС подрывает законодательство ЕС,
– сказал Ус.
Блокировка границы с Украиной влияет и на другие государства. Например, немецкие производители не получают изолированные провода и свечи зажигания, которые используют для производства автомобилей. Это усилит давление на Польшу.
Еврокомиссия отстранилась
Как отметил Ус, к сожалению, Еврокомиссия пока абстрагируется от этой ситуации. Так же там не всегда должным образом реагируют на действия той же Венгрии, которая регулярно "вставляет палки в колеса" Украине.
С той же Венгрией мы ни разу не слышали от ЕС, что есть процедура отстранения от права на голос. Это вопрос к ЕС и к институций ЕС. Почему они воздерживаются от законных средств воздействия? Почему они не хотят идти на обострение? Если есть определенный инструментарий, то нужно им пользоваться,
– подчеркнул Ус.
Есть надежда, что ситуация на границе решится в пользу Украины. Хоть и законный путь будет длиннее, но он поможет легально завершить эти протесты.
Ситуация на границе с Польшей: коротко
- 6 ноября 2023 г. польские перевозчики начали блокировать границу. Они были недовольны транспортным безвизом, полученным Украиной после начала полномасштабной войны. Также им не нравится, что польские перевозчики должны становиться в электронную очередь в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск в декабре обещал решить вопрос блокады границы.
- К примеру, войт пограничного Дорогуска еще 11 декабря запретил протестующим блокировать дорогу. Однако они получили разрешение от краевого суда в Люблине.
- Теперь протестующие анонсировали, что возобновят блокировку пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Это должно начаться 18 декабря около 15:00.