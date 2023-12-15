Блокада границы может восстановиться с разрешения суда

Уже со следующего понедельника, 18 декабря, польские перевозчики могут возобновить блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. В первую очередь речь идет о польско-украинском переходе в Дорогуске. Соответствующее решение принял Краевой суд в Люблине.

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Мэр общины Люблина Войцех Савва не согласился на протест, поэтому перевозчики пошли в суд. Судья решил, что решение мэра идет вразрез с законом о собрании, поэтому разрешил проводить акцию протеста.

Решение суда вступает в действие немедленно, однако у войта есть возможность обжаловать решение в апелляционном суде. Сам мэр еще не видел решения суда, поэтому еще не знает, подавать ли апелляцию.

У меня есть на это 24 часа. Обоснование мы еще не получили, ждем обоснования и только тогда сможем обжаловать это решение,

– сказал он.

По его мнению, протест нужно запретить, ведь в результате блокады образуется большая очередь, угрожающая безопасности участников движения.

Напомним, польские перевозчики, несмотря на подписанный между Украиной и ЕС "транспортный безвиз" 6 ноября заблокировали границу для украинских грузовиков. Они требовали возвращения разрешений для украинских перевозчиков, в отдельную очередь доступ к системе "Путь" и тому подобное.

Реакции украинских властей на возможное возобновление блокады пока нет.