Что происходит на словацкой границе

Несмотря на то, что на границе со Словакией ситуация улучшилась, о прекращении забастовки говорить рано. Представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская сообщила о проезде около 100 украинских фур на словацкую территорию, сообщает 24 Канал.

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Виктория Сенгетовская Представитель Закарпатской таможни Вчера словацкая сторона начала принимать на въезд в свою страну грузовики из Украины. В среднем по этому направлению идет 100 фур в сутки. По состоянию на утро 15 декабря через КПП "Ужгород-Вышнее Немецкое" пропущено 116 грузовиков.

При этом Сенгетовская отмечает, что официальные сообщения со стороны Словакии на Закарпатскую таможню не поступали. Речь идет не только о заявлениях словацкого правительства, но и об информации от митингующих.

В настоящее время очередь на границе, а именно, на выезде через пункт пропуска "Вишне Немецкое" всего 30 украинских грузовиков. При этом въезд ждут около 200 фур.

Интересно, что это уже 2 забастовка словацких перевозчиков. До этого они не пропускали въезжающие в Украину фуры, 11 декабря их тактика изменилась. Митингующие начали блокировку выезжающих грузовиков. Протест продолжается на пункте "Вышнее Немецкое".