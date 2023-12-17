Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, прокоментувавши ситуацію на польсько-українському кордоні.

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Польща та Україна є демократіями, тому для розблокування кордону доведеться проходити відповідні процедури. Це вимагає більшого часу. Все має відбутися згідно з законом.

В мене також частково було сподівання, що вдасться швидко вирішити проблему. Не вийшло. Це не означає, що Туск та уряд будуть підтримувати протестувальників. В цілому протестувальники своїми діями шкодять не лише Україні, але й підривають європейське законодавство. Адже фактично вони створюють так зване квазікількісне обмеження, яке забороняється європейським законодавством. Тут виходить, що країна ЄС підриває законодавство ЄС,

– сказав Ус.

Блокування кордону з Україною впливає і на інші держави. До прикладу, німецькі виробники не отримують ізольовані проводи та свічки запалювання, які використовують для виробництва автомобілів. Це посилить тиск на Польщу.

Єврокомісія відсторонилася

Як наголосив Ус, на жаль, Єврокомісія поки абстрагується від цієї ситуації. Так само там не завжди належно реагують на дії тієї ж Угорщини, яка регулярно "вставляє палки в колеса" Україні.

З тою ж Угорщиною ми жодного разу не чули від ЄС, що є процедура відсторонення від права на голос. Це питання до ЄС і до інституцій ЄС. Чому там утримуються від законних засобів впливу? Чому вони не хочуть йти на загострення? Якщо є певний інструментарій, то потрібно ним користуватися,

– підкреслив Ус.

Зрештою є сподівання, що ситуація на кордоні вирішиться на користь України. Хоч і законний шлях буде довшим, але він допоможе легально завершити ці протести.

Ситуація на кордоні з Польщею: коротко