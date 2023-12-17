Именно на этом КПП поляки снова планируют возобновить свои протесты. Это должно произойти 18 декабря около 15 часов.
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Поляки возобновят свои протесты на границе
По сообщениям польских журналистов, на пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск" наблюдается значительное отставание – более 2 тысяч украинских грузовиков ждут, чтобы пересечь границу.
Пропускная способность пункта составляет около 650 тир (система международных автомобильных перевозок товаров – 24 Канал) в день. Так что нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущей акции протеста,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Павел Озигала, возглавляющий протест польских перевозчиков, заявил, что блокада границы потенциально может продлиться до 8 марта.
Ранее КПП "Ягодын – Дорохуск" разблокировали
- Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что 11 декабря польские перевозчики разблокировали самый большой пункт пропуска на западной границе. Речь идет о пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск".
- Курбаков также отмечал, что граница для нашего государства должна быть полностью разблокирована, а дальнейшие блокировки не допустимы. Он отметил, что министерство вместе с посольством работает и дальше, учитывая интересы украинских перевозчиков.
- Следует отметить, что акцию протеста поляки начали с 6 ноября 2023 года. Свои действия они объясняли тем, что недовольны транспортным безвизом, предоставленным нам ЕС после начала вторжения России, а также тем, что польские перевозчики должны становиться в электронную очередь в Украине.
- Кроме того, после 4 часов работы 11 декабря пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск" снова стал заблокированным. Движение для автомобильного транспорта там перекрыл грузовик, который разместили по всей дороге. На место прибыла польская полиция.