Именно на этом КПП поляки снова планируют возобновить свои протесты. Это должно произойти 18 декабря около 15 часов.

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Поляки возобновят свои протесты на границе

По сообщениям польских журналистов, на пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск" наблюдается значительное отставание – более 2 тысяч украинских грузовиков ждут, чтобы пересечь границу.

Пропускная способность пункта составляет около 650 тир (система международных автомобильных перевозок товаров – 24 Канал) в день. Так что нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущей акции протеста,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Павел Озигала, возглавляющий протест польских перевозчиков, заявил, что блокада границы потенциально может продлиться до 8 марта.

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