На українсько – польському кордоні продовжуються протести польських перевізників. Польська сторона знову заблокувала проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин".

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Будуть пропускати 1 вантажівку

Сьогодні, 18 грудня, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Інформація про початок надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

Пропускати планують лише по 1 вантажному автомобілю на годину. Водночас будуть пропускати також транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються.

Крім цього, планують пропускати автобуси.

Працює електронна черга

Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін розповів, що на КПП "Ягодин" працює електронна черга.

Вона діє для порожніх вантажівок.

Як розв'язати проблему на польсько – українському кордоні