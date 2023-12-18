Поляки обещают пропускать по одному грузовику в час. Автобусы и гуманитарная помощь смогут проехать беспрепятственно.
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В чем проблема с разблокировкой границы
Украина надеялась на Дональда Туска, обещавшего разрешить кризис на границе, когда станет премьером. Но новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак говорит, что протест польских перевозчиков – это настоящий транспортный гордиевый узел. И он затягивается из-за бездействия предыдущей власти.
Какие планы польской власти по разрешению конфликта
Возможно, совместное заседание Еврокомиссии и Украины 18 декабря сможет что-нибудь решить. Польша является наблюдателем с правом голоса.
Это впервые мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе,
– объясняет Климчак.
Также состоится встреча министров транспорта обеих стран, Климчака и Александра Кубракова.
Польский министр уверяет: каждый день проводит переговоры с протестующими. Пока ищут "общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста".
Почему перевозчики до сих пор блокируют польско-украинскую границу
- Пункт "Дорогуск – Ягодин" был разблокирован 11 декабря, ведь местные власти отозвали разрешение на протест. Но уже под вечер дорогу перегородил грузовик – он якобы сломался, заявили польские перевозчики.
- Они подали в суд, и тот решил предоставить право на протест.
- К сожалению, Еврокомиссия отстраняется от разрешения конфликта на границе. А поскольку и Украина, и Польша являются демократиями, для разблокирования границы должны состояться определенные процедуры. Эксперты считают, что протесты перевозчиков подрывают европейское законодательство и вредят немецким предпринимателям, подробнее об этом читайте здесь.
- Тем временем на границе продолжают умирать украинские водители. Зафиксировано по меньшей мере три таких смерти.