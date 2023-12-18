Поляки обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину. Автобуси та гуманітарна допомога зможуть проїхати без перешкод.
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У чому проблема з розблокуванням кордону
Україна сподівалася на Дональда Туска, який обіцяв вирішити кризу на кордоні, коли стане прем'єром. Але новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак говорить, що протест польських перевізників – це справжній транспортний гордіїв вузол. І він затягується через бездіяльність попередньої влади.
Які плани польської влади щодо вирішення конфлікту
Можливо, спільне засідання Єврокомісії та України 18 грудня зможе щось вирішити. Польща є на ньому спостерігачкою із правом голосу.
Це вперше ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні,
– пояснює Клімчак.
Також має відбутися зустріч міністрів транспорту обох країн, Клімчака та Олександра Кубракова.
Польський міністр запевняє: щодня проводить переговори з протестувальниками. Поки що шукають "спільний знаменник, виходячи з якого можна хоча б призупинити акцію протесту".
Чому перевізники досі блокують польсько-український кордон
- Пункт "Дорогуськ – Ягодин" розблокували 11 грудня, адже місцева влада відкликала дозвіл на протест. Та вже під вечір дорогу перегородила вантажівка – вона нібито зламалася, заявили польські перевізники.
- Вони подали до суду, і той вирішив надати право на протест.
- На жаль, Єврокомісія відсторонюється від вирішення конфлікту на кордоні. А оскільки і Україна, і Польща є демократіями, то для розблокування кордону мають відбутися певні процедури. Експерти вважають, що протести перевізників підривають європейське законодавство і шкодять німецьким підприємцям, детальніше про це читайте тут.
- Тим часом на кордоні продовжують помирати українські водії. Зафіксовано щонайменше три такі смерті.