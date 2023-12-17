Водію української вантажівки, який нещодавно помер, стало погано у місці обслуговування пасажирів Грушовіце на автомагістралі A4. Про це розповів генконсул України в Любліні Олег Куць.

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Помер у лікарні

За словами генконсула, українець відчув біль у грудях і звернувся по допомогу. Йому викликали швидку. Під час очікування на медиків водій знепритомнів, тому прибулі лікарі почали реанімувати чоловіка на місці події. Потім українця доправили до лікарні у Перемишлі, де він помер. Генконсул підкреслив, що медики виключили причетність третіх осіб до смерті водія.

Олег Куць наголосив, що ця справа перебуває на контролі українських консулів.

Довідка: Померлому водієві було 38 років. Він працював у компанії міста Кременчук. Чоловік зареєструвався на перетин кордону у пункті пропуску "Корчова-Краківець".

Нагадаємо, що це вже третій випадок смерті українського водія на кордоні з Польщею з листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок з України.

Так, 11 листопада у Польщі на парковці біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер 54-річний водій. 23 листопада листопада на польській стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український керманич вантажівки.

У ДПСУ заявили, що станом на 16 грудня у черзі на в'їзд в Україну перебувають 2400 вантажівок.

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