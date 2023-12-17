Водію української вантажівки, який нещодавно помер, стало погано у місці обслуговування пасажирів Грушовіце на автомагістралі A4. Про це розповів генконсул України в Любліні Олег Куць.
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Помер у лікарні
За словами генконсула, українець відчув біль у грудях і звернувся по допомогу. Йому викликали швидку. Під час очікування на медиків водій знепритомнів, тому прибулі лікарі почали реанімувати чоловіка на місці події. Потім українця доправили до лікарні у Перемишлі, де він помер. Генконсул підкреслив, що медики виключили причетність третіх осіб до смерті водія.
Олег Куць наголосив, що ця справа перебуває на контролі українських консулів.
Нагадаємо, що це вже третій випадок смерті українського водія на кордоні з Польщею з листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок з України.
Так, 11 листопада у Польщі на парковці біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер 54-річний водій. 23 листопада листопада на польській стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український керманич вантажівки.
У ДПСУ заявили, що станом на 16 грудня у черзі на в'їзд в Україну перебувають 2400 вантажівок.
Блокування кордону між Україною і Польщею: що відомо
- 6 листопада польські перевізники перекрили рух вантажівок з України через три КПП "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". З 27 листопада вони почали блокувати четвертий пункт пропуску – "Медика – Шегині".
- Мітингувальники вимагали скасування "транспортного безвізу", який ввела Єврокомісія для водіїв з України з початком повномасштабного вторгнення.
- Мінінфраструктури Польщі та Мінвідновлення України розробили план деблокади кордону. Він складається із трьох пунктів. Один із них вже втілили – відкрили пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок.
- Колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна офіційно вимагатиме скасування "транспортного безвізу". В Єврокомісії розкритикували дії польського уряду і висловили сподівання, що їм вдасться знайти спільну мову з новим.
- 11 грудня для вантажівок запрацював пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Втім, польські страйкарі знову погрожують його перекрити з 18 грудня. Ця блокада може тривати до 8 березня.
- 13 грудня новим прем'єром Польщі став Дональд Туск. Раніше політик заявляв, що у разі свого обрання головою уряду, він розблокує кордон з Україною.