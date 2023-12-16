Водієві в черзі стало погано, однак він помер у машині швидкої. Про це розповів віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

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На польсько-українському кордоні помер водій

За словами Володимира Баліна, водія забрала швидка, однак він не доїхав до лікарні.

Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії,

– сказав Балін.

Зверніть увагу! Це вже третій випадок смерті українського водія в черзі внаслідок блокування польско-українського кордону.

Попередні випадки:

11 листопада у Польщі на парковці біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер 54-річний водій вантажівки з України, який очікував на перетин кордону.

23 листопада на польській стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій.

Скільки вантажівок зараз на кордоні з Польщею

У ДПСУ повідомили, що станом на вечір 16 грудня на польсько-українському кордоні в черзі на в'їзд до України очікують 2400 вантажівок.

Найбільше машин на пункті пропуску Шегині – 1200, трохи менше на Раві-Руській та Краківець – 550 та 650 відповідно.

На щастя, поки що працює розблокований пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин" у Волинській області. За минулу добу там проїхали понад 1200 ваговозів.

Однак зауважимо, що вже 18 грудня поляки знову можуть відновити блокування цього пункту пропуску. Крайовий суд у Любліні дозволив їм проводити акцію протесту. Однак мер міста ще може подати апеляцію.