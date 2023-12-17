Водителю украинского грузовика, который недавно умер, стало плохо в месте обслуживания пассажиров Грушовице на автомагистрали A4. Об этом рассказал генконсул Украины в Люблине Олег Куць.

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Умер в больнице

По словам генконсула, украинец почувствовал боль в груди и обратился за помощью. Ему вызвали скорую. Во время ожидания медиков водитель потерял сознание, поэтому прибывшие врачи начали реанимировать мужчину на месте происшествия. Затем украинца доставили в больницу в Перемышле, где он умер . Генконсул подчеркнул, что медики исключили причастность третьих лиц к смерти водителя.

Олег Куць отметил, что это дело находится на контроле украинских консулов.

Справка : Умершему водителю было 38 лет Он работал в компании Кременчуга. Мужчина зарегистрировался на пересечение границы в пункте пропуска "Корчева-Краковец".

Напомним, что это уже третий случай смерти украинского водителя на границе с Польшей с ноября 2023 года, когда польские перевозчики заблокировали движение грузовиков из Украины.

Так, 11 ноября в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" скончался 54-летний водитель. 23 ноября ноября на польской стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель грузовика.

В ГПСУ заявили, что по состоянию на 16 декабря в очереди на въезд в Украину находятся 2400 грузовиков.

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