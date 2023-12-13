Поляки готовят новые протесты

В полиции Хелма сообщили, что грузовик, сломавшийся в понедельник 11 декабря на развороте возле КПП и усложнявший проезд, – уже убран. Движение на въезд и выезд из Украины происходит беспрепятственно.

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В то же время пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" – хотят снова заблокировать. Польские перевозчики подали повторную заявку на проведение акции протеста, которую хотят начать с 18 декабря.

Пока их заявка на рассмотрении, рассказала спикер Волынской таможни Валентина Черныш.

Блокировка пункта пропуска Ягодин-Дорогуск: что известно

Наибольший грузовой пункт пропуска блокировали почти месяц, а процесс деблокады был сложным: