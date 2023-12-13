Поляки готовят новые протесты
В полиции Хелма сообщили, что грузовик, сломавшийся в понедельник 11 декабря на развороте возле КПП и усложнявший проезд, – уже убран. Движение на въезд и выезд из Украины происходит беспрепятственно.
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В то же время пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" – хотят снова заблокировать. Польские перевозчики подали повторную заявку на проведение акции протеста, которую хотят начать с 18 декабря.
Пока их заявка на рассмотрении, рассказала спикер Волынской таможни Валентина Черныш.
Блокировка пункта пропуска Ягодин-Дорогуск: что известно
Наибольший грузовой пункт пропуска блокировали почти месяц, а процесс деблокады был сложным:
- 11 декабря блокада пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" была завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. Протест завершился.
- Однако, уже через четыре часа – движение снова заблокировали. Рафа Меклер, член "Конфедерации", решил перекрыть дорогу физически – поставив фуру поперек пути.