В пятницу, 29 декабря, полиция сообщила об отказе Венгрии экстрадировать россиянина Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой в 2017 году. Национальная полиция Украины расследовала дело и обратилась за экстрадицией, но безуспешно.
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Отказ из-за войны
По словам начальника управления Нацполиции в Киевской области, венгерская сторона отклонила запрос, мотивируя это "военным конфликтом в Украине". Сбежавший из страны в начале великой войны Редькин был задержан в 2020 году вместе с другими лицами по подозрению в причастности к убийству.
Венгерский суд отказал в экстрадиции (Редькина – 24 Канал) из-за войны в Украине,
– заявил Андрей Небитов.
Выживший после нескольких покушений Осмаев продолжает возглавлять батальон имени Джохара Дудаева, борясь против российской агрессии. Он обвиняет российских чиновников в организации нападения, что привело к смерти его жены Амины Окуевой.
Больше об этом
- Амина Окуева была убита в октябре 2017 года, когда ее автомобиль обстреляли на окраине Киева. Ее муж Адам Осмаев был ранен. Игорь Редькин, уроженец Каспийского региона в России, был задержан в январе 2020 года по подозрению в причастности к убийству.
- 14 января Святошинский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. А уже 15 января был задержан Андрей Кравченко, еще один член группы из семи человек, которых правоохранители считают причастными к преступлению. В феврале 2021 года Апелляционный суд сменил меру пресечения для Редькина на домашний арест.
- По словам бывшего депутата украинского парламента Игоря Мосийчука, Редькин смог убежать из Украины в первые дни вторжения российских войск в 2022 году. Пока он скрывается в Венгрии, которая отказывается экстрадировать его обратно в Украину.
В феврале 2021 года Киевские прокуроры направили в суд обвинительный акт против группы злоумышленников. Организатора группы и ее шести участников подозреваются не только в убийстве Окуевой, а и:
- директора компании Caparol Украина Павла Заможного;
- начальника отдела столичного метрополитена Павла Миленького;
- бизнесмена Константина Хоруженка.