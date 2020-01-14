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      Убийство Амины Окуевой: Суд взял под стражу подозреваемого Игоря Редькина

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      Подозреваемый в организации убийства добровольца Амины Окуевой Игорь Редькин / hromadske.ua

      Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой, которое произошло в октябре 2017 года.

      Определение суда можно обжаловать в Апелляционном суде.

      К теме: Убийство Амины Окуевой: полиция рассказала, как вышла на подозреваемого

      Прокуратура просила взять под стражу Редькина, подчеркивая на рисках побега подозреваемого, уничтожении вещественных доказательств, давлении на свидетелей, других вероятных причастных к преступлению.

      Адвокаты настаивали на том, что вина подзащитного не доказана, и кроме экспертизы ДНК ничего не указывает на его причастность, а именно ДНК не доказывает факт совершения преступления.

      Также адвокаты говорили о необоснованности рисков, наличии прочных социальных связей Редькина – жены и матери на иждивении. Защита подчеркнула также, что в другом уголовном производстве подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что опровергает риск его побега.

      Сам подозреваемый отметил, что не понимает, почему его подозревают в этом преступлении, что он болеет артрозом и не может сгибать пальцы, а также имеет травмы плеч из-за спорта. Он проходил реабилитацию и не мог, по его словам, стрелять.

      Я не могу вспомнить где был 30 октября 2017 года, надо гаджеты смотреть. У меня все забрали. Это подозрение мне вручили только два дня назад, я даже не успел прочитать,
      – отметил обвиняемый.

      Что известно об Игоре Редькине и его причастности к убийству Окуевой

      Подозреваемый – 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Длительное время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

      По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году –руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

      Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания в деле убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.

      Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленном неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

      На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.

      Кто такая Амина Окуева

      • Общественная активистка, медик и военнослужащая.
      • Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
      • Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.
      • Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.
      • С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
      • Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
      • Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
      • После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Адам Осмаев Решение суда Убийство Амины Окуевой
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