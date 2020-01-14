Убийство Амины Окуевой: Суд взял под стражу подозреваемого Игоря Редькина

Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой, которое произошло в октябре 2017 года.

Определение суда можно обжаловать в Апелляционном суде.

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Прокуратура просила взять под стражу Редькина, подчеркивая на рисках побега подозреваемого, уничтожении вещественных доказательств, давлении на свидетелей, других вероятных причастных к преступлению.

Адвокаты настаивали на том, что вина подзащитного не доказана, и кроме экспертизы ДНК ничего не указывает на его причастность, а именно ДНК не доказывает факт совершения преступления.

Также адвокаты говорили о необоснованности рисков, наличии прочных социальных связей Редькина – жены и матери на иждивении. Защита подчеркнула также, что в другом уголовном производстве подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что опровергает риск его побега.

Сам подозреваемый отметил, что не понимает, почему его подозревают в этом преступлении, что он болеет артрозом и не может сгибать пальцы, а также имеет травмы плеч из-за спорта. Он проходил реабилитацию и не мог, по его словам, стрелять.

Я не могу вспомнить где был 30 октября 2017 года, надо гаджеты смотреть. У меня все забрали. Это подозрение мне вручили только два дня назад, я даже не успел прочитать,

– отметил обвиняемый.

Что известно об Игоре Редькине и его причастности к убийству Окуевой

Подозреваемый – 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Длительное время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году –руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания в деле убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.

Одним из ключевых доказательств вероятной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, оставленном неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.

Кто такая Амина Окуева