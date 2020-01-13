15:42
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Убийство Амины Окуевой: полиция рассказала, как вышла на подозреваемого

      290 Читати новину українською
      Полиция рассказала детали о подозреваемом в убийстве Акуевой / shutterstock.com

      Подозреваемого в убийстве доброволицы Амины Окуевой удалось задержать благодаря ДНК, которое было на автомате, найденном неподалеку от места нападения. Однако оружие в руках мог держать не только киллер, но и заказчик преступления.

      Об этом рассказал начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на брифинге. По его словам, правоохранители 2 года сопоставляли образцы ДНК членов различных криминальных групп, которые потенциально могли быть причастны к преступлению.

      По теме: В Польше организовывали выставку, посвященную Амине Окуевой: фото

      Только в сентябре 2019 года следователям удалось выяснить личность подозреваемого в убийстве Окуевой. Тогда правоохранители задержали группу киллеров, которых подозревают в покушении на бизнесменов Миленького и Зможного, а ДНК одного из членов совпало с ДНК на автомате.

      По мнению следствия, убийство Амины Окуевой было заказным. Подозреваемого задержали вчера, 12 января, ему должны вручить подозрение.

      В настоящее время задержан один человек. На причастность к совершению, организации и планированию проверяются другие лица. Мы же понимаем, что это не одно лицо. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия, о которых я не могу говорить,
      – сказал он.

      Сам подозреваемый свою вину в причастности к убийству Амины Окуевой не признает.

      Читайте также: Убийство Окуевой: мать доброволицы рассказала о важной детали

      Также Небытов добавил, что оружие мог держать в руках не только исполнитель преступления, но и другие люди.

      "То, что указанное оружие держали несколько человек – вполне возможно и не исключается. Но это не исключает и подготовку к этому. Мы понимаем, что не только киллер мог держать это оружие. Также лицо, которое планировало, разрабатывало план, подыскивало это оружие и передавало для выполнения определенного заказа, то есть убийства Амины Окуевой, покушения на Адама Осмаева", – отметил Небытов.

      Кто такая Амина Окуева? Общественная активистка, медик и военная. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году. Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.

      С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года пошла на войну доброволицей на стороне Украины. Воевала в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2". Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево.

      После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участницей миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

      Что известно об убийстве Амины Окуевой

      • 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, под Киевом, неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранения.
      • Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.
      6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
      сегодня
      89846
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Жертвы Новости Украины Полиция Убийство Амины Окуевой Расследования
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Катастрофа літака МАУ в Ірані: чотири висновки для України
      Валерій Пекар 189
      сегодня , 14:30 Кафе, детские сады и целые кладбища: какая судьба постигнет списанные самолеты
      Альона Захарова 67
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      268
      сегодня , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 701
      сегодня , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 3528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук