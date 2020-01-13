Убийство Амины Окуевой: полиция рассказала, как вышла на подозреваемого

Подозреваемого в убийстве доброволицы Амины Окуевой удалось задержать благодаря ДНК, которое было на автомате, найденном неподалеку от места нападения. Однако оружие в руках мог держать не только киллер, но и заказчик преступления.

Об этом рассказал начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на брифинге. По его словам, правоохранители 2 года сопоставляли образцы ДНК членов различных криминальных групп, которые потенциально могли быть причастны к преступлению.

По теме: В Польше организовывали выставку, посвященную Амине Окуевой: фото

Только в сентябре 2019 года следователям удалось выяснить личность подозреваемого в убийстве Окуевой. Тогда правоохранители задержали группу киллеров, которых подозревают в покушении на бизнесменов Миленького и Зможного, а ДНК одного из членов совпало с ДНК на автомате.

По мнению следствия, убийство Амины Окуевой было заказным. Подозреваемого задержали вчера, 12 января, ему должны вручить подозрение.

В настоящее время задержан один человек. На причастность к совершению, организации и планированию проверяются другие лица. Мы же понимаем, что это не одно лицо. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия, о которых я не могу говорить,

– сказал он.

Сам подозреваемый свою вину в причастности к убийству Амины Окуевой не признает.

Читайте также: Убийство Окуевой: мать доброволицы рассказала о важной детали

Также Небытов добавил, что оружие мог держать в руках не только исполнитель преступления, но и другие люди.

"То, что указанное оружие держали несколько человек – вполне возможно и не исключается. Но это не исключает и подготовку к этому. Мы понимаем, что не только киллер мог держать это оружие. Также лицо, которое планировало, разрабатывало план, подыскивало это оружие и передавало для выполнения определенного заказа, то есть убийства Амины Окуевой, покушения на Адама Осмаева", – отметил Небытов.

Кто такая Амина Окуева? Общественная активистка, медик и военная. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году. Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.



С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года пошла на войну доброволицей на стороне Украины. Воевала в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2". Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево.



После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участницей миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

Что известно об убийстве Амины Окуевой