Вбивство Аміни Окуєвої: поліція розповіла, як вийшла на підозрюваного

Підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої вдалося затримати завдяки ДНК, яке було на автоматі, що знайшли неподалік місця нападу. Проте зброю в руках міг тримати не лише кілер, але й замовник злочину.

Про це розповів начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов на брифінгу. За його словами, правоохорнці 2 роки співставляли зразки з ДНК членів різних кримінальних груп, які потенційно могли бути причетними до злочину.

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Лише у вересні 2019 року слідчим вдалося з'ясувати особу підозрюваного у вбивстві Окуєвої. Тоді правоохоронці затримали групу кілерів, яких підозрюють в замаху на бізнесменів Миленького і Зможного, а ДНК одного з членів співпало з ДНК на автоматі.

На думку слідства, вбивство Аміни Окуєвої було замовним. Підозрюваного затримали вчора, 12 січня, йому мають вручити підозру.

На даний час затримана одна особа. На причетність до скоєння, організації та планування перевіряються інші особи. Ми ж розуміємо, що це не одна особа. Зараз проводяться відповідні слідчі дії, про які я не можу казати,

– сказав він.

Сам підозрюваний свою вину у причетності до вбивства Аміни Окуєвої не визнає.

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Також Нєбитов додав, що зброю міг тримати у руках не лише виконавець злочину, а й інші люди.

"Те, що вказану зброю тримали декілька осіб – цілком можливо і не виключається. Але це не виключає й підготовки до цього. Ми розуміємо, що не тільки кілер міг тримати цю зброю. Також особа, яка планувала, розробляла план, підшукувала цю зброю, та передавала для виконання певного замовлення, тобто вбивства Аміни Окуєвої, замаху на Адама Осмаєва", – наголосив Нєбитов.

Хто така Аміна Окуєва?Громадська активістка, медик та військова. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.



З початком бойових дій на Донбасі у липні 2014 року пішла на війну доброволицею на стороні України. Воювала у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого.



Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої