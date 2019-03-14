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      У Польщі відкрили виставку, присвячену Аміні Окуєвій: фото

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      У Польщі відкрили виставку, присвячену Аміні Окуєвій
      У Польщі відкрили виставку, присвячену Аміні Окуєвій / Фото з відкритих джерел

      У польському Сеймі відкрили виставку з 34 фотографій української військової Аміни Окуєвої, яку вбивли біля Києва унаслідок замаху. Виставка створена, аби нагадати, що в Україні йде війна.

      Головним гостем заходу була Ірина Камінська – українка з польським корінням, яка розповіла історію своєї вбитої дочки, пише Belsat.

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      Аміна Окуєва брала участь у Другій чеченській війні. Вона була учасницею київського Майдану, звідки вона пішла на східний фронт, де служила снайпером.

      аміна окуєва виставка польща сейм
      Аміна Окуєва

      "У роковини російської агресії в Україні ми відкриваємо виставку, присвячену одній з героїнь боротьби за свободу і незалежність України", – сказав заступник спікера Сейму Ришард Терлецький.

      аміна окуєва виставка польща сейм
      Фото Аміни Окуєвої на виставці у Польщі

      Батьки матері Аміни Окуєвої – поляки, які мешкали на території сучасної України. У 1930-х роках вони були депортовані радянською владою на російський Далекий Схід. Після закінчення вигнання вони оселилися на Кавказі.

      Коли ви не можете купити людину, зробити її рабом, то таку людину вбивають. І саме тому вони вбили мою дочку,
      – наголосила Ірина Камінська.

      Ірина додала, що Аміна була сміливою людиною, яка не боялася говорити правду про агресора. "Ті, хто помер за свободу – вони живуть, поки ми їх згадуємо", – сказала Камінська.

      29 жовтня 2017 року під Києвом диверсанти розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула.

      Хто така Аміна Окуєва?Громадська активістка, медик та військовослужбовець. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб. Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні. З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2"; брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.

      Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Вбивство Аміни Окуєвої Новини Польщі Виставка Втрати
      Джерело: 24 Канал
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