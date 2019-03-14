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      В Польше открыли выставку, посвященную Амине Окуевой: фото

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      В Польше открыли выставку, посвященную Амине Окуевой
      В Польше открыли выставку, посвященную Амине Окуевой / Фото из открытых источников

      В польском Сейме открыли выставку из 34 фотографий украинской военной Амины Окуевой, которую убили возле Киева в результате покушения. Выставка создана, чтобы напомнить, что в Украине идет война.

      Главным гостем мероприятия была Ирина Каминская – украинка с польскими корнями, которая рассказала историю своей убитой дочери, пишет Belsat.

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      Амина Окуева участвовала во Второй чеченской войне. Она была участницей киевского Майдана, откуда она ушла на восточный фронт, где служила снайпером.

      аміна окуєва виставка польща сейм
      Амина Окуева

      "В годовщину российской агрессии в Украине мы открываем выставку, посвященную одной из героинь борьбы за свободу и независимость Украины", – сказал заместитель спикера Сейма Рышард Терлецкий.

      аміна окуєва виставка польща сейм
      Фото Амины Окуевой на выставке в Польше

      Родители матери Амины Окуевой – поляки, проживавшие на территории современной Украины. В 1930-х годах они были депортированы советской властью на российский Дальний Восток. По окончании изгнания они поселились на Кавказе.

      Когда вы не можете купить человека, сделать его рабом, то такого человека убивают. И именно поэтому они убили мою дочь,
      – отметила Ирина Каминская.

      Ирина добавила, что Амина была смелым человеком, который не боялся говорить правду об агрессоре. "Те, кто умер за свободу – они живут, пока мы их вспоминаем", – сказала Каминская.

      29 октября 2017 года под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения женщина погибла.

      Кто такая Амина Окуева?
      Общественная активистка, медик и военнослужащий. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году. Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб. Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни. С началом боевых бой на Донбассе в июле 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2"; участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом, согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте. После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Потери Война на Донбассе Выставка Новости Польши Убийство Амины Окуевой
      Источник: 24 Канал
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