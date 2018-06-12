Вбивство Окуєвої: матір доброволиці розповіла про важливу деталь

Загибла доброволиця АТО Аміна Окуєва не відмовлялася від охорони після першого замаху на своє життя та життя чоловіка Адама Осмаєва, про що стверджували в поліції. Цю охорону насправді було знято через 2 місяці після першого замаху на Окуєву.

Про це в коментарі виданню "Обозреватель" розповіла матір Аміни Окуєвої Ірина Камінська.

Влітку, після першого замаху, ми рідко зустрічалися, було небезпечно. У них (Окуєвої та Осмаєва) була охорона, але через 2 місяці охорону зняли. Розмови про те, що вони відмовилися від охорони самі, це неправда,

– запевнила матір Окуєвої.

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Жінка зазначила, що просила доньку про те, щоб та звернулася по допомогу до глави МВС Арсена Авакова та народного депутата Антона Геращенка. Проте Окуєва "сказала, що нікого ні про що просити не буде".

"Вона дуже горда людина, вона ніколи нікого ні про що не просила", – зазначила Камінська.

Матір Окуєвої також розповіла, що Осмаєв так і не отримав українського громадянства, воюючи за державу, та не отримав від неї жодного захисту.

Хоча зверталися незліченну кількість разів і до президента, і до депутатів. Але ж були люди, які протягом одного дня отримували громадянство, – такі, як Саакашвілі. А Адам був незахищений, не міг носити навіть зброю. Аміна мала зброю, яку їй подарував міністр МВС – спочатку "Макаров", потім "Глок". "Макаров" врятував їм життя під час першого замаху,

– розповіла Камінська.

Нагадаємо, 29 жовтня 2017 року під Києвом диверсанти розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула.



Після цього речник Нацполіції України Ярослав Тракало заявив, що під час нападу в Окуєвої та Осмаєва не було охорони, оскільки пара нібито відмовилась від неї.