Убийство Окуевой: мать добровольца рассказала о важной детали

Погибшая доброволец АТО Амина Окуева не отказывалась от охраны после первого покушения на свою жизнь и жизнь мужа Адама Осмаева, о чем утверждали в полиции. Эта охрана на самом деле была снята через 2 месяца после первого покушения на Окуеву.

Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" рассказала мать Амины Окуевой Ирина Каминская.

Летом, после первого покушения, мы редко встречались, было опасно. У них (Окуевой и Осмаева) была охрана, но через 2 месяца охрану сняли. Разговоры о том, что они отказались от охраны сами, это неправда,

– заверила мать Окуевой.

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Женщина отметила, что просила дочь о том, чтобы та обратилась за помощью к главе МВД Арсену Авакову и народному депутату Антону Геращенко. Однако Окуева "сказала, что никого ни о чем просить не будет".

"Она очень гордый человек, она никогда никого ни о чем не просила", – отметила Каминская.

Мать Окуевой также рассказала, что Осмаев так и не получил украинского гражданства, воюя за государство, и не получил от него никакой защиты.

Хотя обращались бесчисленное количество раз и к президенту, и к депутатам. Но были люди, которые в течение одного дня получали гражданство, – такие, как Саакашвили. А Адам был незащищенный, не мог носить даже оружие. Амина имела оружие, которое ей подарил министр МВД – сначала "Макаров", потом "Глок". "Макаров" спас им жизнь во время первого покушения,

– рассказала Каминская.

Напомним, 29 октября 2017 года под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения женщина погибла.

После этого спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало заявил, что во время нападения у Окуевой и Осмаева не было охраны, поскольку пара якобы отказалась от нее.