Луценко сообщил неутешительные новости относительно следствия по делу Окуевой и Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 31 мая заявил об отсутствии прогресса в расследовании убийства добровольца АТО Амины Окуевой и журналиста Павела Шеремета.

Об этом Луценко рассказал в эфире телеканала 1+1.

Читайте также: Луценко назвал людей, которых вслед за Бабченкоо планировалось убить в Украине

К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство других работников СБУ. Они все еще остаются без результатов досудебного следствия,

– рассказал генпрокурор.

Напомним, 29 октября 2017 года под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения женщина погибла.



20 июля 2016 года в центре Киева погиб белорусский журналист Павел Шеремет, который на протяжении последних нескольких лет жил и работал в Украине. В автомобиле журналиста сработало взрывное устройство.