Луценко сообщил неутешительные новости относительно следствия по делу Окуевой и Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 31 мая заявил об отсутствии прогресса в расследовании убийства добровольца АТО Амины Окуевой и журналиста Павела Шеремета.
Об этом Луценко рассказал в эфире телеканала 1+1.
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К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно прорабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство других работников СБУ. Они все еще остаются без результатов досудебного следствия,
– рассказал генпрокурор.
Напомним, 29 октября 2017 года под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения женщина погибла.
20 июля 2016 года в центре Киева погиб белорусский журналист Павел Шеремет, который на протяжении последних нескольких лет жил и работал в Украине. В автомобиле журналиста сработало взрывное устройство.