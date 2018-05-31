Луценко назвал людей, которых вслед за Бабченко планировалось убить в Украине

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 31 мая заявил, что, кроме российского журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, в отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и бывший работник ФСБ РФ, который находится в Украине.

Об этом Луценко рассказал в эфире телеканала "Интер".



Отметим, ранее стало известно, что исполнителем покушения на "убийство" Аркадия Бабченко оказался участник АТО Алексей Цымбалюк.



"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" Бабченко) обратился к Цимбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича. После этого Цимбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ способствовал проведению этой операции", – рассказал генпрокурор.

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Луценко также рассказал, что Герман несколько раз встречался с Цымбалюком и на одной из встреч дал 20 тысяч долларов как половину суммы за убийство Бабченко, вторую часть должен был отдать после убийства.

На следующей встрече он (Герман) сказал, что у него есть еще заказ, и назвал фамилию одного из одесских проукраинских активистов, потом сказал на следующей встрече: "У меня есть заказ" и назвал бывшего офицера ФСБ России, который сейчас находится на территории Украины. Далее сказал: "Вообще-то список – около 30 человек",

– рассказал глава ГПУ.

Он также рассказал, что сейчас происходят экспертные действия с двумя телефонами Германа.



"Из этого списка мы знаем трех человек. Об остальных мы не смогли узнать", – сказал Луценко, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.