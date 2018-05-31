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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Луценко назвав людей, яких услід за Бабченком планувалося вбити в Україні

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Луценко назвав людей, яких услід за Бабченко планувалося вбити в Україні
Луценко назвав людей, яких услід за Бабченко планувалося вбити в Україні / Фото з вільних мереж

Генпрокурор України Юрій Луценко 31 травня заявив, що, крім російського журналіста Аркадія Бабченка, у списку з 30-ти осіб, щодо яких готувалися замахи, були вказані одеський активіст і колишній працівник ФСБ РФ, який перебуває в Україні.

Про це Луценко розповів в ефірі телеканалу "Інтер".

Зазначимо, раніше стало відомо, що виконавцем замаху на "вбивство" Аркадія Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

"Герман Борис Львович (підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка) звернувся до Цимбалюка, колишнього добровольця АТО, з тим, щоб той здійснив вбивство Бабченка Аркадія Аркадійовича. Після цього Цимбалюк прийшов до Служби безпеки України і вступив в оперативну гру, щоб викрити і організатора, яким, за нашою версією, виступає пан Герман. Низка інших агентів СБУ сприяли проведенню цієї операції", – розповів генпрокурор.

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Луценко також розповів, що Герман кілька разів зустрічався з Цимбалюком і на одній із зустрічей дав 20 тисяч доларів як половину суми за вбивство Бабченка, другу частину повинен був віддати після вбивства.

На наступній зустрічі він (Герман) сказав, що у нього є ще замовлення, і назвав прізвище одного з одеських проукраїнських активістів, потім сказав на наступній зустрічі: "У мене є замовлення" і назвав колишнього офіцера ФСБ Росії, який зараз перебуває на території України. А далі сказав: "Взагалі-то список – близько 30 осіб",
– розповів глава ГПУ.

Він також розповів, що зараз відбуваються експертні дії з двома телефонами Германа.

"З цього списку ми знаємо трьох осіб. Про решту ми не змогли дізнатися", – сказав Луценко, додавши, що правоохоронці розраховують дізнатися фігурантів у результаті можливої ​​угоди Германа зі слідством.

 

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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