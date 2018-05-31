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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Виконавцем "убивства" Бабченка був таки Цимбалюк: підтвердження від прокурора

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Виконавцем
Виконавцем "убивства" Бабченка був таки Цимбалюк / Фото з соціальних мереж

Виконавцем замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка таки був учасник АТО Олексій Цимбалюк. Цю інформацію у Шевченківському суді Києва, де обирають запобіжний захід організатору замаху на вбивство журналіста Борису Герману, підтвердив прокурор Руслан Кравченко.

Раніше 31 травня Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем в організації замаху на вбивство Бабченка.

Проте речниця СБУ Олена Гітлянська заперечила інформацію про те, що Цимбалюк є виконавцем "убивства".

Герман 6 квітня запропонував Цимбалюку вбити Бабченка. На вказану пропозицію Цимбалюк не відмовився, в подальшому 17 квітня Герман поблизу ТРЦ Ocean Plaza зустрівся з Цимбалюком,
– сказав прокурор.

Він також розповів, що організатор замаху на вбивство Бабченка Герман передав Цимбалюку 14 тисяч доларів задатку. Також прокурор заявив, що Герман при зустрічі назвав Цимбалюку ще 2 прізвища осіб, яких треба вбити.

Цимбалюк після пропозиції Германа щодо вбивства Бабченка сповістив про це до СБУ та співпрацював із нею.

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 Канал
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