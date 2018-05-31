Виконавцем "убивства" Бабченка був таки Цимбалюк: підтвердження від прокурора

Виконавцем замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка таки був учасник АТО Олексій Цимбалюк. Цю інформацію у Шевченківському суді Києва, де обирають запобіжний захід організатору замаху на вбивство журналіста Борису Герману, підтвердив прокурор Руслан Кравченко.

Раніше 31 травня Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем в організації замаху на вбивство Бабченка.

Проте речниця СБУ Олена Гітлянська заперечила інформацію про те, що Цимбалюк є виконавцем "убивства".

Герман 6 квітня запропонував Цимбалюку вбити Бабченка. На вказану пропозицію Цимбалюк не відмовився, в подальшому 17 квітня Герман поблизу ТРЦ Ocean Plaza зустрівся з Цимбалюком,

– сказав прокурор.

Він також розповів, що організатор замаху на вбивство Бабченка Герман передав Цимбалюку 14 тисяч доларів задатку. Також прокурор заявив, що Герман при зустрічі назвав Цимбалюку ще 2 прізвища осіб, яких треба вбити.

Цимбалюк після пропозиції Германа щодо вбивства Бабченка сповістив про це до СБУ та співпрацював із нею.