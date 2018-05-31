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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Хто повинен був "убити" Бабченка: "кілер" викрив себе і розповів про спецоперацію СБУ

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Олексій Цимбалюк
Олексій Цимбалюк / Фото з соціальних мереж

Фейковим виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка був Олексій Цимбалюк. Саме він є тим колишнім бійцем АТО, якому заплатив гроші за скоєння злочину замовник убивства журналіста.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Цимбалюк.

Зазначимо, раніше глава СБУ Василь Грицак розповів, що на виконання завдання російських спецслужб, організатор убивства Бабченка громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОвців за грошову винагороду у 30 тисяч доларів здійснити цей злочин. Так, цим АТОвцем виявився Цимбалюк, який пішов на співпрацю з СБУ.

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За словами "кілера", він не бачить сенсу "шифруватися" після оприлюднення відеозапису отримання ним авансу за вбивство без зміни його голосу.

Цимбалюк також схвально оцінив роботу СБУ у справі про замах на Бабченка.

Прекрасно, що у службі працюють талановиті молоді опери, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим же замовникам за $$$$. Чесно, не знаю, як складеться моя доля далі, трохи на нєрві. Але точно знаю, що оперативник, який всю цю справу тягнув на собі, слідчий у справі – люди честі,
– мовиться у повідомленні Цимбалюка.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Хто такий Олексій Цимбалюк? Монах-волонтер, який брав участь у війні на Донбасі на стороні України. У 2006 році він прийняв постриг у монахи, і став називатися Аристархом. Спершу був ієродияконом у православній церкві Московського патріархату, потім – Київського. Розчарувавшись в обох, став монахом-відлюдником на Закарпатті. Станом на 2017 рік Аристарх, перебуваючи у чернечому чині, був волонтером на війні.

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини України СБУ
Джерело: 24 Канал
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