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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Кто должен был "убить" Бабченко: "киллер" разоблачил себя и рассказал о спецоперации СБУ

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Алексей Цимбалюк
Алексей Цимбалюк / Фото из социальных сетей

Фейковым исполнителем "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко был Алексей Цымбалюк. Именно он является бывшим бойцом АТО, которому заплатил деньги за совершение преступления заказчик убийства журналиста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Цимбалюк.

Отметим, ранее глава СБУ Василий Грицак рассказал, что на выполнение задания российских спецслужб, организатор убийства Бабченко гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших АТОвцев за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов осуществить это преступление. Так, этим АТОвцем оказался Цимбалюк, который пошел на сотрудничество с СБУ.

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По словам "киллера", он не видит смысла "шифроваться" после обнародования видеозаписи получения им аванса за убийство без изменения его голоса.

Цимбалюк также положительно оценил работу СБУ по делу о покушении на Бабченко.

Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые оперы, к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$. Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести,
– говорится в сообщении Цимбалюка.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Кто такой Алексей Цимбалюк?
Монах-волонтер, который участвовал в войне на Донбассе на стороне Украины. В 2006 году он принял постриг в монахи и стал называться Аристарх. Сначала был иеродиаконом в православной церкви Московского патриархата, затем – Киевского. Разочаровавшись в обоих, стал монахом-отшельником на Закарпатье. По состоянию на 2017 год Аристарх, находясь в монашеском чине, был волонтером на войне.

Теги: СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины
Источник: 24 Канал
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