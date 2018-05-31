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Бабченко назвал мотивы заказчика своего убийства

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Бабченко назвал мотивы заказчика своего убийства
Бабченко назвал мотивы заказчика своего убийства / Фото из свободных сетей

Российский журналист Аркадий Баченко, на которого готовилось покушение, высказал предположение о цели заказчика этого преступления.

Об этом журналист рассказал 31 мая на пресс-конференции.

"У меня нет никакого бизнеса, денег, у меня квартиры нах*ен нет. Все, чем я занимаюсь – это посты в Facebook. Из этого можно сделать один-единственный вывод, что мотивом является моя гражданская позиция, моя гражданская деятельность", – рассказал Бабченко.

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На вопрос, чувствует ли себя пока Бабченко в безопасности, он ответил: "Сейчас у меня авианосец охраны плюс кавалерийский полк. На данный момент – да. Во-вторых, я так понимаю, что им пока не до меня. Некоторое время они будут обтекать, затем им будут вставлять штырь от земли до неба ...".

Журналист также объяснил, что у заказчиков его убийства была нарушена схема, поскольку подготовка преступления была раскрыта. Поэтому, чтобы подготовить новое покушение, злоумышленникам понадобится определенное время.

"Я думаю, месяцев 2-3 у меня сейчас есть. Сейчас я чувствую себя относительно более или менее безопасно", – добавил Бабченко.

 

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины журналисты Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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