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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Бабченко назвав мотиви замовника свого вбивства

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Бабченко назвав мотиви замовника свого вбивства
Бабченко назвав мотиви замовника свого вбивства / Фото з вільних мереж

Російський журналіст Аркадій Баченко, на якого готувався замах, висловив припущення щодо мети замовника цього злочину.

Про це журналіст розповів 31 травня на прес-конференції.

"У мене немає ніякого бізнесу, грошей, у мене квартири нах*ін немає. Все, чим я займаюся – це пости у Facebook. Із цього можна зробити один-єдиний висновок, що мотивом є моя громадянська позиція, моя громадянська діяльність", – розповів Бабченко.

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На запитання, чи почувається наразі Бабченко у безпеці, він відповів: "Зараз у мене авіаносець охорони плюс кавалерійський полк. На цей момент – так. По-друге, я так розумію, що їм поки що не до мене. Певний час вони обтікатимуть, потім їм вставлятимуть штир від землі до неба…".

Журналіст також пояснив, що у замовників його вбивства була порушена схема, оскільки підготовку злочину було розкрити. Тож, аби підготувати новий замах, зловмисникам знадобиться певний час.

"Я думаю, місяців 2-3 у мене зараз є. Наразі я почуваюся відносно більш-менш безпечно", – дожав Бабченко.

 

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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