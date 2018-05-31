З'явилася інформація про організатора замаху на Бабченка Бориса Германа

Імовірний організатор замаху на журналіста Аркадія Бабченка є юристом за освітою, однак все життя займався зброєю. Крім того, він є відомим завдяки свої волонтерській діяльності, а його оптика стоїть на на гвинтівках українських снайперів.

Раніше стало відомо, що за замахом на журналіста Артема Бабченка стоїть Борис Львович Герман.

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Адвокат Євген Солодко на своїй сторінці у Facebook опублікував про нього деталі.

Отже, про організатора "замаху на вбивство" Аркадія Бабченка. Його звуть Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер", єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні. Воно має давні виробничі взаємини з Міністерством оборони України, а сам Борис є відомим своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО,

– підкреслює юрист.

За його словами, саме оптика підприємства, яким керує Герман стоїть на гвинтівках українських снайперів, також саме він модернізує та створює найпотужніші снайперські комплекси на базі чинного армійського озброєння.

"Юрист за освітою він давно вибрав для себе улюблену справу – зброя", – додає Солодко.

Крім того, адвокат зауважив, що упродовж останніх півроку квартиру та завод підозрюваного у замаху на Бабченка співробітники СБУ обшукували не раз, відтак він змушений був з ним "поділитися" – у протоколі згадуються 70 тисяч доларів. Про цей факт, підкреслює він, свідчить і його розмова з "кілером".

"У листуванні в месенджерах мовиться про що завгодно, але не про вбивство, а ось припущень "кілера" і співробітника, який його допитує, скільки завгодно. Так, списку потенційних жертв в матеріалах теж немає. Сам "кілер", діючи вже в рамках протоколу про контроль за вчиненням злочину, пропонує "грохнути" деяких Тодора Пановского і Богданова, кажучи про те, що останнього ненавидить "..з 14-го року", – констатує він.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста – "громадянин України Г."