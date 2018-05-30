Інсценування вбивства Бабченка: подробиці операції від СБУ

Співробітникам Служби безпеки України вдалося попередити замовне вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організаторами якого виявилися спецслужби Росії.

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативникам спецслужби вдалося встановити, що підготовка до терористичного акту щодо Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб.

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За словами представників спецслужби, операція російських спецслужб загалом є націленою на фізичне знищення громадян Росії, які через свої політичні переконання були змушеними покинути територію країни та наразі проживають в Україні або державах Євросоюзу. Підкреслюється, що насамперед російські спецслужби мають намір ліквідувати громадських активістів і журналістів, які публічно критикують чинну владу РФ.

"Цинізм російських "чекістів" дійшов до того, що вже за годину після першого інформаційного повідомлення про замах на життя Бабченка слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, також росіяни почали вимагати від України швидкого розслідування "вбивства російського громадянина", у тому числі на засіданні Радбезу ООН", – підкреслював під час брифінгу очільник відомства Василь Грицак.

У підсумку українським силовикам вдалося встановити, що "для реалізації цього цинічного плану спецслужби РФ завербували громадянина України Г., який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння низки терористичних актів з численними жертвами.



Організатор замаху на Бабченка мав нелегально закупити за кошти російських спецслужб зброю та боєприпаси

Крім грошей, організатор злочину отримав від спецслужб РФ та передав виконавцю через меседжер досьє на Аркадія Бабченка з детальною інформацією про його журналістську діяльність та особисте життя, включно з персональними даними щодо самого Бабченка, дружину, батьків та дітей, номери їхніх телефонів і банківські рахунки, акаунти у соціальних мережах, паспортні дані. Також російські спецслужби поставили ще одне завдання для організатора: нелегально закупити за кошти російських спецслужб зброю та боєприпаси із району проведення АТО, а також організувати схрони на території Київського регіону,

– переконують у СБУ.



Спецслужби Росії передали організаторам замаху усю важливу інформацію про Бабченка

Крім того, у СБУ наголосили, що зрештою їхнім співробітникам під час спецоперації вдалося не тільки зірвати цинічну провокацію, але й задокументувати підготовку цього зухвалого злочину з боку російських спецслужб.

"Було ухвалено рішення щодо проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України", – зауважив Василь Грицак.

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Додамо, що слідчі СБУ підготували підозру організатору злочину в пособництві на замовлення російських спецслужб до вчинення терористичного акту, застосування зброї, вчинення вибуху та інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, що могло призвести до загибелі людини.

Триває досудове слідство.

Також у СБУ оприлюднили фрагмент розмови між замовником та виконавцем "вбивства" Аркадія Бабченка. Зокрема, на кадрах зображено момент передачі грошей.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.