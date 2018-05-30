Геращенко розкрив деталі спецоперації СБУ з "убивством" Бабченка

Про те, що насправді вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка – це інсценування, знало дуже обмежене коло осіб. Це було зроблено для того, щоб запобігти найменшій можливості витоку інформації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп України та член колегії МВС Антон Геращенко.

"Для того, щоб краще задокументувати замовників і організаторів злочину – представників російських спецслужб, – їх потрібно було запевнити в тому, що найнятий ними кілер успішно виконав замовлення", – зазначив Геращенко.

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Він додав, що для цього правоохоронцям довелося піти на масштабну інформаційну спецоперацію.

Саме для цього були зроблені і опубліковані постановочні фото нібито вбитого Аркадія Бабченка і поширені фотороботи нібито кілера з кавказькою зовнішністю. Для створення картини повної реальності були зроблені заяви офіційних представників Національної поліції про загибель Аркадія,

– пояснив нардеп.

Геращенко додав, що для того, щоб простежити і задокументувати ланцюжок від кілера до організаторів і замовників замаху на Бабченка, потрібно було викликати у них повну впевненість у тому, що замовлення виконане, і змусити їх вжити низку дій, які будуть задокументовані слідством.

Політик також звернув увагу на унікальність того факту, що не було витоку інформації про цю спецоперацію ні до інсценування вбивства Бабченка, ні після.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня стало відомо, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Цього ж дня у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.