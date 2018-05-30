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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Геращенко раскрыл детали спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко

92 Читати новину українською
Геращенко раскрыл детали спецоперации СБУ с
Геращенко раскрыл детали спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко / Nv.ua

О том, что на самом деле убийство российского журналиста Аркадия Бабченко – это инсценировка, знал очень ограниченный круг лиц. Это было сделано для того, чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Украины и член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления – представителей российских спецслужб, – их нужно было заверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ", – отметил Геращенко.

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Он добавил, что для этого правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочные фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью. Для создания полной картины реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной полиции о гибели Аркадия,
– объяснил нардеп.

Геращенко добавил, что для того, чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера до организаторов и заказчиков покушения на Бабченко, нужно было вызвать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен, и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

Политик также обратил внимание на уникальность того факта, что не было утечки информации об этой спецоперации ни до инсценировки убийства Бабченко, ни после.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В этот же день в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко Антон Геращенко СБУ
Источник: 24 Канал
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