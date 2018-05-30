Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо

У вівторок, 29 травня, з’явилась новина, що у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Ввечері 30 травня "вбитий" з’явився перед камерами на брифінгу СБУ, де розповіли захопливу історію про інсценування вбивства заради затримання злочинців.

Журналісти 24 каналу зібрали для вас всю наявну інформацію про це ефектне інсценування, та розібрались, для чого це було потрібно.

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Хто такий Аркадій Бабченко?

Російський журналіст. Військовий кореспондент. Працював, зокрема у російських виданнях "Московський комсомолець" і "Новая газета". Брав участь в обох російських війнах у Чечні. Висвітлював конфлікти в Південній Осетії. Працював військовим кореспондентом на Донбасі із початком бойових дій на сході України.

На початку 2017 році залишив територію Росії, пояснивши це погрозами на свою адресу та попередженнями про початок травлі. Виїхав до Праги. Потім жив у Києві. Останнім часом працює на кримськотатарському телеканалі ATR.

Чому всіх нажахало його "вбивство"?

Тому що це було вже не перше вбивство російських громадян у Києві за останній час. Всі вони були активними критиками чинної російської влади та своєрідними символами війни України із Росією. Саме через це, до речі, протягом 30 травня всі критикували українські спецслужби, які не здатні захистити тих, хто підтримує Україну і відверто говорить про всі жахи війни.

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Окрім того, "вбивство" Бабченко було організовано особливо мерзенно: його "застрелили" на порозі власної квартири кількома пострілами у спину. Коли в квартирі була вся його родина.

Як він воскрес?

Ефектно. І жорстоко. Майже добу всі, хто знав про одного із найвідоміших публіцистів, вірили, що його жорстоко стратили. Ввечері глава СБУ Василь Грицак на брифінгу повідомив, що Служба безпеки завчасно отримала інформацію про готування замаху на життя журналіста.

"Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали", – сказав глава СБУ, після чого Бабченко зайшов до зали.

Реакція на воскресіння Бабченка була надзвичайно бурхливою. Особливо – у його рідній редакції.

Реакція редакції каналу ATR на воскресіння Бабченка

Для чого це було потрібно?

Щоб попередити справжнє вбивство Бабченка, затримати його організаторів та виконавців і попередити інші їхні злочини.

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Вже відомо, що для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Г. Той, у свою чергу, доручив виконання злочину своєму знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. Водночас вказаний колишній АТОшник співпрацював зі спецслужбами. Після нібито "виконання" замовлення завербований громадянин Г, що отримав вказану інформацію, був затриманий.

Що кажуть силовики?

Що операція планувалась тривалий час. Як завдаток організатор передав виконавцю 15 тисяч доларів. А загалом громадянин Г. отримав від російських спецслужб Росії для вбивства Бабченка 40 тисяч доларів. З цієї суми 10 тисяч доларів організатор злочину залишив собі як посереднику.

Після вбивства Бабченка Г. планував покинути Україну. У нього вже був придбаний квиток. Він, за нашими попередніми даними, планував через третю країну виїхати до Російської Федерації. Показово, що крім грошей Г. передав через телефонний месенджер досьє на Аркадія Бабченка. В цьому досьє є дані щодо нього особисто, його персональні карткові банківські рахунки, дані про членів його сім’ї та багато інших,

– розповів Грицак.

На виконання завдання спецслужб РФ громадянин Г. повинен був закупити зброю та боєприпаси, що закласти бази з цією зброєю на території центру України. Наразі з громадянином Г. проводяться слідчі дії та триває низка обшуків за місцями його проживання, а також тимчасового перебування.

Чому це важливо?

Тому що в країні все ще триває війна з Росією і замовлення політичних вбивств – це все ще нормальна практика російських спецслужб. Тому що це демонструє, що наші силовики, попри надмірний креатив, все ж здатні на ефективну роботу.

Сам Бабченко зазначив, що замах на нього готувався перед фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА, який пройшов в Києві 26 травня.

Насправді запобігли іншим, мабуть більш масштабним, більш серйозним терактам, які готувалися, і готувалися серйозно. І тому те, що говорили тиждень тому в Росії, що в Києві якийсь ІДІЛ готує теракти перед Лігою Чемпіонів мабуть, по всій видимості, це повинен був бути я,

– сказав він.